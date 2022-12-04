‏"الدفاع المدني" يدعو للحيطة والحذر عند هطول الأمطار وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى ‏

أهاب متحدث الدفاع المدني، العقيد محمد الحمادي، لأخذ الحيطة والحذر عند هطول الأمطار، وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة القصوى، والابتعاد عن تجمعات المياه، وعدم المرور من خلالها، محذرًا في تصريح إلى "الإخبارية" من تجاوُز الأودية أثناء جريانها، وداعيًا للالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلَنة عبر وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، ومتابعة أخبار الطقس من خلال القنوات الرسمية.