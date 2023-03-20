المدينة المنوّرة.. 1600 كادر يباشرون تنفيذ خطة الهلال الأحمر لشهر رمضان

وأشار مدير هيئة الهلال الأحمر بالمدينة المنوّرة، إلى أن الخطة تشمل تكثيف الخدمات الإسعافية بالمسجد النبوي يومياً خلال صلاتَي التراويح والتهجد، ومضاعفة الجهود في ليلتَي الختمة و27، وتغطية صلاة العيد والزيارة، مضيفاً أن هذا العام سيشهد زيادة القوة التشغيلية للفرق الإسعافية بالمسجد النبوي، والساحات المحيطة به بما يتوافق مع زيادة أعداد المصلين.