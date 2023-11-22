سمو محافظ الأحساء يلتقي منسوبي قوة أمن المنشآت بالمحافظة

التقى صاحب السموِّ الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء ، خلال المجلس الأسبوعي (الثلاثائية) بمقر المحافظة مساء أمس “ الثلاثاء “ سعادة قائد قوة أمن المنشآت بالمنطقة الشرقية اللواء فهد بن ناشي الكرناف، وسعادة قائد أمن المنشآت بمحافظة الأحساء العميد المهندس جعفر بن محمد الزهراني، وعددًا من منسوبي أمن المنشآت، بحضور أصحاب الفضيلة والسعادة ومسؤولي الجهات الحكومية والأعيان والمهتمين والمختصين.
ونوه سموّه بما يجده قطاع أمن المنشآت من دعم واهتمام من القيادة الرشيدة -أيدها الله-، مشيداً بالجهود التي يبذلها منسوبو قوة أمن المنشآت بالمحافظة.
من جانبه، أوضح العميد المهندس جعفر الزهراني أن هذه الاستضافة تأتي امتدادًا لاهتمام سموّه الكريم بكافة القطاعات الأمنية بالمحافظة؛ بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات وكافة الجوانب التي تتعلق بخدمة أمن المواطن والمقيم، ونحن في أمن المنشآت بمحافظة الأحساء نسعى جاهدين لمواكبة هذا التطور، وأن نكون مشاركين فاعلين في نهضة المحافظة.
وقدم العميد المهندس الزهراني شكره وتقديره لسمو محافظ الأحساء على اهتمامه وحرصه على القطاعات الأمنية واستضافته لقوة امن المنشآت بالمحافظة، كما قدم العميد شكره لسعادة اللواء فهد الكرناف على جهوده في تذليل كافة الصعوبات ودعمه لقوة أمن المنشآت بالمحافظة.
واختتم العميد المهندس الزهراني كلمته بالدعاء لله سبحانه وتعالى أن يمنَّ على هذه البلاد بنعمة الأمن والأمان، ويحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.
وقدم الملازم أول خالد القحطاني نبذةً عن مهام قوة أمن المنشآت والمهام التي تعمل عليها الإدارة، كذلك المواقع التي تشرف عليها قوة أمن المنشآت بالمحافظة، والتعاون المثمر مع الجهات المعنية بعملهم، وتم عرض مرئي يحكي عن أبرز الجهود التي قامت بها قوة أمن المنشآت بالمحافظة.