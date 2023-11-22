سمو محافظ الأحساء يلتقي منسوبي قوة أمن المنشآت بالمحافظة

وقدم الملازم أول خالد القحطاني نبذةً عن مهام قوة أمن المنشآت والمهام التي تعمل عليها الإدارة، كذلك المواقع التي تشرف عليها قوة أمن المنشآت بالمحافظة، والتعاون المثمر مع الجهات المعنية بعملهم، وتم عرض مرئي يحكي عن أبرز الجهود التي قامت بها قوة أمن المنشآت بالمحافظة.