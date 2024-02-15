"إغاثي الملك سلمان" يسلّم 897.995 دولاراً لسداد مديونية جامعة كمبوديا للإدارة

سلّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس مساهمة مالية بقيمة 897.995 دولاراً أمريكياً لسداد مديونية جامعة كمبوديا للإدارة والتكنولوجيا؛ بهدف دعم التعليم العالي في مملكة كمبوديا، وذلك في مقر الشريك التنفيذي للمركز جامعة المدينة العالمية بمدينة كوالالمبور عاصمة مملكة ماليزيا، بدعم من أوقاف صالح عبدالعزيز الراجحي.