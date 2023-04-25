شاهد.. مدير "بيئة منطقة الرياض" يتفقّد عددًا من السدود في المنطقة

تفقّد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الرياض، المهندس خالد الصنعاء، والمختصون بالفرع، اليوم؛ عددًا من السدود بمنطقة الرياض، بعد الحالة المطرية التي شهدتها المنطقة، والتأكد من مدى فاعليتها وجاهزيتها مع الحالة المطرية؛ وفقًا لخطط الطوارئ المتبعة.
ووقف المهندس "الصنعاء" على تلك السدود للاطلاع على منسوب المياه التي احتضنتها تلك السدود، والتأكُّد من كفاءة وسلامة الأداء، ومستويات المياه فيها في ظل الحالات المطرية التي تشهدها المنطقة.
وتخضع السدود بالمنطقة للإشراف والمتابعة من قبل فرق مختصّة على مدار الساعة؛ وفقًا للخطط التشغيلية حسب أهداف وسياسات الوزارة للمحافظة على الثروة المائية والاستفادة منها في ري المزارع وحماية المواقع السكنية.