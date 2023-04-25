شاهد.. مدير "بيئة منطقة الرياض" يتفقّد عددًا من السدود في المنطقة

تفقّد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الرياض، المهندس خالد الصنعاء، والمختصون بالفرع، اليوم؛ عددًا من السدود بمنطقة الرياض، بعد الحالة المطرية التي شهدتها المنطقة، والتأكد من مدى فاعليتها وجاهزيتها مع الحالة المطرية؛ وفقًا لخطط الطوارئ المتبعة.