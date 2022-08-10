"إغاثي الملك سلمان" يعقد لقاءً مشتركًا مع مفوضية شؤون اللاجئين والصحة العالمية في بولندا

عُقد، أمس، في العاصمة البولندية وارسو، لقاءٌ مشترك بين مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، ومنظمة الصحة العالمية، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية بولندا سعد بن صالح الصالح.
وأشاد المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة خلال اللقاء، بالشراكة الاستراتيجية القوية التي تجمع مركز الملك سلمان للإغاثة بكل من مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين ومنظمة الصحة العالمية، وما نتج عنها من مشاريع إنسانية وإغاثية استفاد منها ملايين المحتاجين والمتضررين في مختلف دول العالم.
وأعرب عن تطلعه في توسيع آفاق التعاون بما يخدم العمل الإنساني والإغاثي، ويسهم في التخفيف من معاناة اللاجئين والنازحين وذوي الاحتياج.
من جانبه، نوّه مستشار المفوض السامي وممثل المفوضية الإقليمي خالد خليفة، بدعم المملكة المقدم عبر المركز للاجئين في مختلف دول العالم؛ مشيدًا بعلاقات التعاون الوثيقة بين المركز والمفوضية لمساندة الدول والشعوب المحتاجة والمتضررة في مختلف الأزمات والمحن.
من جهتها أعربت ممثلة منظمة الصحة العالمية في بولندا بالوما كوتشي، عن امتنانها وتقديرها للجهود التي تبذلها المملكة ممثلة في مركز الملك سلمان للإغاثة، والتي كان لها الأثر الملموس في حفظ حياة الملايين من المحتاجين واللاجئين وتلبية احتياجاتهم؛ مبدية إعجابها بكفاءة مركز الملك سلمان للإغاثة في المجال الإنساني والإغاثي والتي اكتسبها خلال فترة وجيزة.
وتناول اللقاءُ علاقات الشراكة الاستراتيجية وسبل تعزيزها، كما جرى بحث عدد من الموضوعات في إطار العمل المشترك، من بينها البرامج والمشاريع الإنسانية التي تستهدف اللاجئين والنازحين حول العالم، إلى جانب دعم الاستجابة الإنسانية للاجئين القادمين من أوكرانيا إلى بولندا ودول الجوار.