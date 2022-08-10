"إغاثي الملك سلمان" يعقد لقاءً مشتركًا مع مفوضية شؤون اللاجئين والصحة العالمية في بولندا

وتناول اللقاءُ علاقات الشراكة الاستراتيجية وسبل تعزيزها، كما جرى بحث عدد من الموضوعات في إطار العمل المشترك، من بينها البرامج والمشاريع الإنسانية التي تستهدف اللاجئين والنازحين حول العالم، إلى جانب دعم الاستجابة الإنسانية للاجئين القادمين من أوكرانيا إلى بولندا ودول الجوار.