حرس الحدود بعسير يقبض على مخالفَيْن لمحاولتهما تهريب مادة الحشيش المُخدِّر

قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع ظهران الجنوب بمنطقة عسير على مخالفَيْن لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية؛ لمحاولتهما تهريب مادة الحشيش المُخدِّر.
وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحق المقبوض عليهما، وتسليمهما والمضبوطات لجهة الاختصاص.
وللإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدرات الاتصال برقم بلاغات المديرية العامة لحرس الحدود (994)، أو بـ(911) لمكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) لبقية مناطق السعودية، أو برقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، أو عبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa. وستعالَج جميع البلاغات بسرية تامة.