حرس الحدود بعسير يقبض على مخالفَيْن لمحاولتهما تهريب مادة الحشيش المُخدِّر

وللإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدرات الاتصال برقم بلاغات المديرية العامة لحرس الحدود (994)، أو بـ(911) لمكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) لبقية مناطق السعودية، أو برقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، أو عبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa. وستعالَج جميع البلاغات بسرية تامة.