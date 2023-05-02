"الصحة" تنظّم "الملتقى العلمي لمراكز السكري والغدد الصماء وجراحة السمنة"

وسيقدم المحاضرون، على مدار يومين، 24 محاضرة من خلال 6 ورش عمل تتناول عدداً من المحاور من أبرزها "ما الجديد في الأدلة الإرشادية، رعاية السكري افتراضياً، جراحة السمنة الأولية، نمط الحياة كعلاج، مستقبل أجهزة توصيل الأنسولين، وأفضل الأدلة العلمية على الوقاية من التخثر بعد جراحة السمنة، إضافة إلى كيفية التغلب على الحواجز النفسية في معالجة السمنة، وتحسين الإفاقة بعد جراحة السمنة، والمضاعفات التغذوية ما بعد جراحة السمنة".