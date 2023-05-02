"الصحة" تنظّم "الملتقى العلمي لمراكز السكري والغدد الصماء وجراحة السمنة"

أطلقت وزارة الصحة، اليوم، الملتقى العلمي لمراكز ووحدات السكري والغدد الصماء وجراحة السمنة، بمشاركة 24 محاضراً، في فندق فوكو بالرياض.
وسيقدم المحاضرون، على مدار يومين، 24 محاضرة من خلال 6 ورش عمل تتناول عدداً من المحاور من أبرزها "ما الجديد في الأدلة الإرشادية، رعاية السكري افتراضياً، جراحة السمنة الأولية، نمط الحياة كعلاج، مستقبل أجهزة توصيل الأنسولين، وأفضل الأدلة العلمية على الوقاية من التخثر بعد جراحة السمنة، إضافة إلى كيفية التغلب على الحواجز النفسية في معالجة السمنة، وتحسين الإفاقة بعد جراحة السمنة، والمضاعفات التغذوية ما بعد جراحة السمنة".
ويهدف الملتقى إلى زيادة الوعي والفهم للصلة بين مرض السكري والسمنة، وتسهيل التبادل المعرفي والتعاون بين المتخصصين في الرعاية الصحية والباحثين وواضعي السياسات وغيرهم في مجال مرض السكري والسمنة.
ويستعرض كذلك الطرق الإبداعية المبنية على الأبحاث العلمية للوقاية والتشخيص والعلاج وإدارة مرض السكري والسمنة، ومناقشة آخر نتائج الأبحاث والاتجاهات الناشئة في مجال السكري والسمنة، وكذلك دور جراحة السمنة ومعالجة أمراض الأيض في علاج مرضى السكري، وآلية التحكم في مرض السكري واختيار المرضى وعمليات السمنة المناسبة، والتحديثات الأخيرة في جراحة وطب السمنة، والجوانب النفسية والغذائية في علاج مرضى جراحات السمنة.
ويتضمن الملتقى عدداً من الساعات التعليمية المعتمدة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.