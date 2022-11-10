"البيئة" تعقد اجتماعًا تنسيقيًا للتخلص الآمن من النفايات بمسالخ العاصمة المقدسة

عقد مدير عام الإدارة العامة لخدمة المستفيدين بوكالة وزارة البيئة والمياه والزراعة لخدمة المستفيدين وشؤون الفروع هشام القريني، اليوم، اجتماعًا ضم كلًا من مدير إدارة أسواق النفع العام والمسالخ بفرع الوزارة المهندس جمعان الزهراني، ومدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة المهندس أحمد القرني، وممثلًا من المركز الوطني لإدارة النفايات (موان)، وممثلًا من المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي بمقر مكتب الوزارة بالمنطقة.
يأتي ذلك الاجتماع بناءً على توجيهات وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة لخدمة المستفيدين وشؤون الفروع؛ لبحث سبل إيجاد حلول للتخلص الآمن من النفايات بمسالخ العاصمة المقدسة استعدادًا لموسم الحج 1444.
وأوضح مدير إدارة أسواق النفع العام والمسالخ بفرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة المهندس جمعان بن علي الزهراني أن الاجتماع كان بهدف تنسيق الجهود والتكامل لإنجاح خطة وبرنامج عمل الموسم في العاصمة المقدسة، وتضمّنت تحديد المسؤوليات والواجبات والمهام لكل قطاع.
يُذكر أن المركز الوطني لإدارة النفايات "موان" تأسس بهدف تنظيم أنشطة إدارة النفايات والإشراف عليها، وتحفيز الاستثمار، والارتقاء بجودتهـا بناءً على مبدأ الاقتصاد الدائري، والعمل بأفضل المعايير الدولية لتنظيم القطاع بفاعلية واستدامة من خلال الابتكار وتبني أفضل الممارسات والتقنيات الحديثة؛ للمساهمة في تعزيز حماية البيئة، ورفع جودة الحياة في المملكة.