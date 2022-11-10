"البيئة" تعقد اجتماعًا تنسيقيًا للتخلص الآمن من النفايات بمسالخ العاصمة المقدسة

عقد مدير عام الإدارة العامة لخدمة المستفيدين بوكالة وزارة البيئة والمياه والزراعة لخدمة المستفيدين وشؤون الفروع هشام القريني، اليوم، اجتماعًا ضم كلًا من مدير إدارة أسواق النفع العام والمسالخ بفرع الوزارة المهندس جمعان الزهراني، ومدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة المهندس أحمد القرني، وممثلًا من المركز الوطني لإدارة النفايات (موان)، وممثلًا من المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي بمقر مكتب الوزارة بالمنطقة.