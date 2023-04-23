الأمطار في 13 منطقة.. توقُّعات يرسلها "الحصيني": متفاوتة وحبات برد وسيول!

قال الباحث في الطقس، العضو المؤسس للجنة تسميات المناخية، عبدالعزيز الحصيني: أنه متوقع بحسب ما تشير إليه نماذج الطقس، اليوم الأحد ثالث أيام عيد الفطر؛ أمطار على أجزاء متفرقة من مناطق المملكة.
وأوضح "الحصيني"، عبر حسابه على "تويتر"، أن أمطار اليوم المتوقعة تشمل أجزاء من "مكة، والمدينة، والرياض، والباحة، وعسير، ونجران، وحائل والقصيم، والجوف والحدود الشمالية، وتبوك ونجران، وشمال الشرقية من المملكة".
وأضاف: "الأمطار متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة إلى شبه غزيرة، وحبات برد، مع فرصة سيول على أجزاء منها تسبق برياح نشطة -إلا أن يصرفها الله- تمتد إلى اليمن وعُمان".