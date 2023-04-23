الأمطار في 13 منطقة.. توقُّعات يرسلها "الحصيني": متفاوتة وحبات برد وسيول!

وأوضح "الحصيني"، عبر حسابه على "تويتر"، أن أمطار اليوم المتوقعة تشمل أجزاء من "مكة، والمدينة، والرياض، والباحة، وعسير، ونجران، وحائل والقصيم، والجوف والحدود الشمالية، وتبوك ونجران، وشمال الشرقية من المملكة".