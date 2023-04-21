ولي العهد يؤدي صلاة عيد الفطر في المسجد الحرام مع جموع المصلين ويستقبل الأمراء والعلماء والمشايخ

أدى الصلاة مع سمو ولي العهد وحضر الاستقبال: الأمير تركي الفيصل بن عبدالعزيز، والأمير فهد بن عبدالله بن محمد، والأمير خالد بن سعد بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن مشاري بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن فهد بن محمد، والأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان، والأمير الدكتور خالد بن فيصل بن تركي، والأمير الدكتور بندر بن عبدالله بن تركي، والأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز، والأمير الدكتور خالد بن عبدالله بن مشاري، والأمير الدكتور سعود بن سلمان بن محمد، وصاحب السمو الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد المستشار في الديوان الملكي، والأمير الدكتور محمد بن سلمان بن محمد، والأمير خالد بن سعود بن خالد، والأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير بندر بن سعود بن محمد، والأمير سعود بن سعد بن محمد، والأمير منصور بن ناصر بن عبدالعزيز، والأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد، والأمير عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالعزيز، والأمير خالد بن منصور بن جلوي، والأمير بندر بن خالد الفيصل بن عبدالعزيز المستشار بالديوان الملكي، والأمير عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز، والأمير نايف بن ممدوح بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن فهد بن عبدالله، والأمير فيصل بن تركي الفيصل، والأمير خالد بن فهد بن عبدالله، والأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، والأمير نواف بن فيصل بن فهد بن عبدالعزيز، والأمير نايف بن سلطان بن عبدالعزيز، والأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، والأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، والأمير فيصل بن محمد بن سعد وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة المساعد للحقوق، والأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، والأمير سلطان بن بندر الفيصل، والأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، والأمير خالد بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، والأمير سعود بن عبدالعزيز بن ماجد بن عبدالعزيز، والأمير سعود بن سيف الدين بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير خالد بن فيصل بن بندر، والأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي نائب أمير منطقة القصيم، والأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن تركي الفيصل، والأمير فهد بن محمد بن فهد، والأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، والأمير منصور بن محمد بن مشاري بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن سلطان بن ناصر بن عبدالعزيز، والأمير سلمان بن سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن سعد بن فهد، والأمير عبدالعزيز بن فيصل بن عبدالمجيد، والأمير سعد بن عبدالله بن عبدالعزيز، والأمير سعود بن سلطان بن عبدالله، والأمير فيصل بن سلطان بن عبدالله، والأمير محمد بن خالد بن تركي، والأمير مشهور بن عبدالله بن عبدالعزيز، والأمير عبدالله بن خالد بن سعد، والأمير سعود بن محمد بن فهد، والأمير عبدالله بن فيصل بن مساعد، والأمير محمد بن فيصل بن محمد، والأمير خالد بن بندر بن سلمان، والأمير عبدالله بن فيصل بن مساعد، والأمير متعب بن محمد بن مشاري، والأمير خالد بن مشعل بن ماجد، والأمير خالد بن عبدالعزيز بن محمد، والأمير سلطان بن سعود بن عبدالله، والأمير عبدالمجيد بن عبدالإله بن عبدالعزيز، والأمير سلطان بن عبدالله بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن عبدالعزيز بن محمد، والأمير فيصل بن خالد بن بندر، والأمير عبدالعزيز بن محمد بن فهد، والأمير محمد بن فيصل بن بندر، والأمير عبدالله بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، والأمير سلطان بن عبدالعزيز بن هذلول، والأمير بندر بن عبدالعزيز بن محمد، والأمير راكان بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير عبدالعزيز بن سعود بن مشعل، والأمير تركي بن فيصل بن محمد، والأمير مشعل بن سعود بن مشعل، والأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، وأصحاب الفضيلة، والمعالي الوزراء، وقادة القطاعات العسكرية، وكبار المسؤولين.