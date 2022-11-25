محليات

مركز العمليات الأمنية يتلقى أكثر من مليونَيْ اتصال عبر رقم الطوارئ الموحد 911 خلال شهر

في مناطق الرياض مكة المكرمة والشرقية.. وتم تحويلها للجهات الأمنية والخدمية حسب الاختصاص
مركز العمليات الأمنية الموحدة (911)
مركز العمليات الأمنية الموحدة (911)
واس
واس

تلقى المركز الوطني للعمليات الأمنية عبر رقم الطوارئ الموحد (911) في مناطق (الرياض، مكة المكرمة والمنطقة الشرقية) (2.123.570) اتصالاً خلال شهر ربيع الآخر من عام 1444هـ، وذلك ضمن مهام مراكز العمليات الأمنية الموحدة (911) في استقبال المكالمات، وتحويلها للجهات الأمنية والخدمية حسب الاختصاص، باستخدام أنظمة آلية ومتطورة، يعمل عليها كادر متخصص بلغات عدة، وبدقة واحترافية عالية، على مدار الساعة.

وبلغ عدد البلاغات المستقبَلة في منطقة مكة المكرمة (796.650)، وفي منطقة الرياض وصل عدد البلاغات المستقبَلة إلى (885.238)، وفي المنطقة الشرقية وصل عدد البلاغات المستقبَلة إلى (441.682)، بإجمالي مكالمات مستقبَلة في المناطق (2.123.570) مكالمة.

911
المركز الوطني للعمليات الأمنية

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