مركز العمليات الأمنية يتلقى أكثر من مليونَيْ اتصال عبر رقم الطوارئ الموحد 911 خلال شهر

تلقى المركز الوطني للعمليات الأمنية عبر رقم الطوارئ الموحد (911) في مناطق (الرياض، مكة المكرمة والمنطقة الشرقية) (2.123.570) اتصالاً خلال شهر ربيع الآخر من عام 1444هـ، وذلك ضمن مهام مراكز العمليات الأمنية الموحدة (911) في استقبال المكالمات، وتحويلها للجهات الأمنية والخدمية حسب الاختصاص، باستخدام أنظمة آلية ومتطورة، يعمل عليها كادر متخصص بلغات عدة، وبدقة واحترافية عالية، على مدار الساعة.