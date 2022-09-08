جامعة الملك عبدالعزيز تُحقق المركز الرابع عالميًّا بـ187 براءة اختراع لعام 2021م

حققت جامعة الملك عبدالعزيز، المركز الرابع ضمن قائمة أفضل 100 جامعة على مستوى العالم في تسجيل براءات الاختراع للعام 2021م، بحسب تقرير صادر عن الأكاديمية الوطنية للمخترعين بالتعاون مع جمعية أصحاب الملكية الفكرية؛ وذلك عقب تسجيلها 187 براءة اختراع، وبزيادة أكثر من 130% عن العام 2020م.
وانضمت الجامعة للقائمة للمرة الثانية خلال العام 2020م بتسجيل 73 براءة اختراع، محققة المركز 33 على مستوى العالم؛ بينما دخلت لأول مرة قائمة أفضل 100 جامعة عالميًّا في تسجيل براءات الاختراع خلال عام 2019م؛ حيث حصلت على المركز 82 بين جامعات العالم بتسجيلها 37 براءة اختراع.
وبلغت براءات الاختراع في الجامعة لعام 2021م 187 براءة اختراع لـ180 مخترعًا ومخترعة؛ في حين استقبل مركز الاقتصاد المعرفي ونقل التقنية بالجامعة 400 فكرة ابتكارية، كما يبحث المركز عدد 250 براءة اختراع تحت التطوير.
وجاءت تلك البراءات الصادرة ضمن أولويات الجامعة البحثية؛ حيث سجل 73 براءة اختراع في مجال تطوير الصناعات، و57 في مجال الرعاية الصحية، و35 في مجال استدامة الموارد الطبيعية و22 براءة اختراع في مجال الذكاء الاصطناعي وتقنية المعلومات.
وعزا تقرير صادر عن وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي بالجامعة، الإنجازَ الذي تحقق باسم جامعة الملك عبدالعزيز والمملكة، إلى ما يحظى به قطاع التعليم الجامعي من دعم الحكومة الرشيدة -أيدها الله- والتوجيهات السديدة والإشراف والمتابعة المباشرة من وزارة التعليم لدعم منظومة البحث العلمي والابتكار وتطويره ضمن رؤية المملكة 2030.
وثمّنت وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي كل الجهود المبذولة من المخترعات والمخترعين والأقسام العلمية بالكليات والقطاعات المشاركة، في تطوير الابتكار والبحث العلمي في الجامعة، وتعزيز مسيرتها نحو التميز والريادة.