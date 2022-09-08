جامعة الملك عبدالعزيز تُحقق المركز الرابع عالميًّا بـ187 براءة اختراع لعام 2021م

حققت جامعة الملك عبدالعزيز، المركز الرابع ضمن قائمة أفضل 100 جامعة على مستوى العالم في تسجيل براءات الاختراع للعام 2021م، بحسب تقرير صادر عن الأكاديمية الوطنية للمخترعين بالتعاون مع جمعية أصحاب الملكية الفكرية؛ وذلك عقب تسجيلها 187 براءة اختراع، وبزيادة أكثر من 130% عن العام 2020م.