د.العيسى يستقبل أمين منظمة التعاون الإسلامي ومفتي البوسنة

كما استقبل معالي الأمين العام لرابطة العالم الاسلامي فضيلة مفتي البوسنة والهرسك الشيخ حسين كفازوفيتش الذي يزور المملكة حالياً بناء على دعوة من الرابطة، وقد جرى خلال اللقاء استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.