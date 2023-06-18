جزء مما تقدمه المملكة من تسهيلات عظيمة.. "الهويريني": تطبيقات الحج إنجازات حضارية تدعو للفخر

وتضيف "الهويريني" قائلة: "برغم التحديات والصعوبات التي تواجه الحكومة في موسم الحج، وهي تسير حثيثًا لإنجاز المشروعات الجبّارة التي يجري تنفيذها في مكة والمشاعر المقدسة، إلا أن الجهود المبذولة في سبيل راحة الحجاج واضحة للعيان ويشهد لها المنصفون.. فالمملكة تستقبل ما يقارب من مليوني حاج من شتى أنحاء العالم، وخلال مدة قصيرة تحشد الجهود لإنجاح خطة الحج بخدماتها وتحدياتها، ابتداءً من السفر والإسكان والمواصلات، والأغذية والمشروبات، والصحة العامة، والحلول المالية، وشبكات التواصل وإدارة الحشود، والتحكم في حركة المرور، وإدارة النفايات والمخلفات. والجميل أن تقدم كل تلك الخدمات عبر برنامج تطبيقات تقني بمتناول الحاج وهو ما يعد قفزة وتطورا رائعا".