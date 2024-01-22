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هطولات وبرد ورياح تجوب المناطق.. "أجواء الـ24 ساعة" كما يتوقعها "الحصيني"
قال: أمطار متفاوتة ومتفرقة من مكان إلى آخر من خفيفة إلى متوسطة تمتد لـ3 دول
قال الباحث في الطقس، العضو المؤسس للجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني: إنه بحسب النماذج العددية للطقس يُتوقع اليوم الاثنين رياح من متوسطة إلى شبه قوية على أجزاء من مناطق القصيم، وحائل، والمدينة، وتبوك، وغرب وشمال غرب منطقة الرياض، وشرق مناطق مكة، والباحة، وعسير وشرقي منطقتي الحدود الشمالية والجوف.
وأوضح "الحصيني"، عبر حسابه على منصة "إكس"، أن الحالة الجوية الممطرة السابعة لموسم ١٤٤٥هـ مستمرة؛ حيث يتوقع أمطارًا متفاوتة ومتفرقة من مكان إلى آخر خلال الـ24 ساعة القادمة من اليوم إلى صباح غد الثلاثاء.
وأضاف: تكون الأمطار "من خفيفة إلى متوسطة وحبات برد على أجزاء من مناطق الباحة، وعسير، وجازان، وجنوب وشرق مكة، وتمتد إلى أجزاء من سلطنة عمان والإمارات واليمن، والله أعلم".