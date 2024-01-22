هطولات وبرد ورياح تجوب المناطق.. "أجواء الـ24 ساعة" كما يتوقعها "الحصيني"

قال الباحث في الطقس، العضو المؤسس للجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني: إنه بحسب النماذج العددية للطقس يُتوقع اليوم الاثنين رياح من متوسطة إلى شبه قوية على أجزاء من مناطق القصيم، وحائل، والمدينة، وتبوك، وغرب وشمال غرب منطقة الرياض، وشرق مناطق مكة، والباحة، وعسير وشرقي منطقتي الحدود الشمالية والجوف.