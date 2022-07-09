"وزير الصحة": فخور بأن طاقم التمريض جاؤوا من جميع مناطق المملكة.. والكل يخدم ضيوف الرحمن

عبَّر وزير الصحة فهد بن عبدالرحمن الجلاجل عن فخره بالدور الذي يقوم به أفراد التمريض في خدمة حجاج بيت الله، معربًا عن اعتزازه بأنهم يشاركون من جميع مناطق المملكة.
جاء ذلك في حوار دار بين الوزير الجلاجل وأحد طواقم التمريض المشاركة في الحج، الذين خاطبهم بعد أن تعرَّف على أسمائهم ومناطقهم التي قَدِموا منها قائلاً: "أنا فخور بأن طاقم التمريض جاؤوا من جميع مناطق المملكة.. والكل يخدم ضيوف الرحمن. ليس هناك منطقة إلا وتشارك في الخدمة، ولا يوجد منزل إلا ويعرف أحد أقاربه أنه وصل إلى المشاعر المقدسة ويخدم ضيوف الرحمن".
وأشاد وزير الصحة بالدور الإنساني وبالمسؤولية الصحية والطبية المهمة الملقاة على عاتق أفراد التمريض، وقال: "فخورون بكم بالتمريض".
وأضاف: "كلها 5 أيام وتنعمون بعدها بأجر عظيم بخدمة ضيوف الرحمن. شاكرًا لكم جميعًا. ما قصَّرتم".