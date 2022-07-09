"وزير الصحة": فخور بأن طاقم التمريض جاؤوا من جميع مناطق المملكة.. والكل يخدم ضيوف الرحمن

جاء ذلك في حوار دار بين الوزير الجلاجل وأحد طواقم التمريض المشاركة في الحج، الذين خاطبهم بعد أن تعرَّف على أسمائهم ومناطقهم التي قَدِموا منها قائلاً: "أنا فخور بأن طاقم التمريض جاؤوا من جميع مناطق المملكة.. والكل يخدم ضيوف الرحمن. ليس هناك منطقة إلا وتشارك في الخدمة، ولا يوجد منزل إلا ويعرف أحد أقاربه أنه وصل إلى المشاعر المقدسة ويخدم ضيوف الرحمن".