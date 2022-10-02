"عبدالله العثيم للاستثمار" تحقق أرباحاً تقارب (160) مليون ريال خلال النصف الأول 2022

وأكد الرئيس التنفيذي أن النتائج المحفزة والأرباح المضاعفة التي حققتها الشركة خلال النصف الأول من العام الحالي تعزز من إستراتيجية الشركة التوسعية التي تم الإعلان عنها أخيراً التي تهدف إلى افتتاح 20 مجمعاً تجارياً جديداً في عديد من مناطق المملكة.

فقد شهد هذا العام إضافة ثلاثة مجمعات جديدة بالاستحواذ على العثيم مول الرس، والافتتاح التمهيدي لمجمعَي العثيم مول حفر الباطن والعثيم مول الخفجي.

وأضاف ابن عميره أن الإستراتيجية التوسعية للشركة تأتي في إطار رسالة الشركة وتوجهها لتعزيز ريادتها في مجال صناعة المجمعات الكبرى ذات المعايير العالمية التي تعد إضافة مهمة لمنظومة النهضة التنموية المستدامة التي تشهدها المملكة في ظل الاهتمام الذي توليه الدولة وقيادتها الرشيدة، وتماشيا مع رؤية 2030 التي تتبنى نموذجاً تحولياً مثالياً يتطلب مشاريع نموذجية تواكب وتتفاعل مع هذا التحول.