"عبدالله العثيم للاستثمار" تحقق أرباحاً تقارب (160) مليون ريال خلال النصف الأول 2022

أعلن الأستاذ مشعل بن عميره الرئيس التنفيذي لشركة عبدالله العثيم للاستثمار، أن الشركة حققت أرباحاً صافية خلال النصف الأول من العام الحالي 2022 قاربت (160) مليون ريال بنهاية النصف الأول من محققة نسبة زيادة بلغت 103% أكثر من الضعف مقارنة بالنصف المماثل من العام السابق وارتفع إجمالي إيرادات الشركة الموحدة إلى (441) مليون ريال بنسبة نمو (13.7%).
وشهد النصف الأول من عام 2022 ارتفاع هوامش الربح الإجمالي إلى (214) مليون ريال بنسبة نمو (22%) بفضل نمو الإيرادات نتيجة للأداء الثابت والنمو في القطاعات التشغيلية التي تشمل قطاع المجمعات التجارية وقطاعَي الترفيه وتجزئة الأزياء، فضلاً عن الأعمال الترفيهية خارج السعودية في مصر ودول الخليج (الإمارت – قطر – عمان – البحرين).
وأكد الرئيس التنفيذي أن النتائج المحفزة والأرباح المضاعفة التي حققتها الشركة خلال النصف الأول من العام الحالي تعزز من إستراتيجية الشركة التوسعية التي تم الإعلان عنها أخيراً التي تهدف إلى افتتاح 20 مجمعاً تجارياً جديداً في عديد من مناطق المملكة.
فقد شهد هذا العام إضافة ثلاثة مجمعات جديدة بالاستحواذ على العثيم مول الرس، والافتتاح التمهيدي لمجمعَي العثيم مول حفر الباطن والعثيم مول الخفجي.
وأضاف ابن عميره أن الإستراتيجية التوسعية للشركة تأتي في إطار رسالة الشركة وتوجهها لتعزيز ريادتها في مجال صناعة المجمعات الكبرى ذات المعايير العالمية التي تعد إضافة مهمة لمنظومة النهضة التنموية المستدامة التي تشهدها المملكة في ظل الاهتمام الذي توليه الدولة وقيادتها الرشيدة، وتماشيا مع رؤية 2030 التي تتبنى نموذجاً تحولياً مثالياً يتطلب مشاريع نموذجية تواكب وتتفاعل مع هذا التحول.
وقال ابن عميره، إن التوسع في مجال المجمعات التجارية الكبرى ينعكس إيجابا على قطاع مبيعات التجزئة وزيادة فعالية ونشاط الأسواق وتحسين البيئة التنافسية وتقديم الخدمات الترفيهية والسياحية للمواطنين والمقيمين وزوار المملكة، فضلاً عن المساهمة الفاعلة في توفير أكثر من (30) ألف وظيفة في مختلف التخصصات الإدارية والفنية والمبيعات وغيرها.
وستنقل الإستراتيجية التوسعية نشاط الشركة في المجمعات التجارية إلى مدن جديدة أبرزها الجبيل - الخُبر - جدة - مكة المكرّمة - المدينة المنوّرة - تبوك - المذنب - الخرج - أبها - جيزان - ينبع - سكاكا - القطيف.
يذكر أن شركة عبد الله العثيم للاستثمار تمتلك حاليا (11) مجمعا تجاريا في كل من الرياض (الربوة – خريص) - الدمام - الأحساء - بريدة - عنيزة - الرس - حائل - عرعر -حفر الباطن - الخفجي.
وتعد هذه المجمعات إضافة مميزة لمنظومة المجمعات التجارية المتكاملة بالمملكة التي تسهم في إرساء مفاهيم جديدة للتسوق والترفيه العائلي الذي يلبي تطلعات الزوار من مختلف الأعمار، حيث تحظى بالاهتمام من قبل المتسوقين وخاصة الأسر ويتجاوز عدد زوراها اليومي 120 ألف زائر.
كما تعمل من خلال شركاتها في قطاعات التجزئة للأزياء والمطاعم للتطوير المستمر واستقطاب أفضل الماركات العالمية لزيادة شبكة انتشارها في مختلف مناطق المملكة.