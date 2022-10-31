"شؤون الحرمين" تقدّم خدمات الإرشاد المكاني باللغات لـ 43195 مستفيداً أمس

وأفادت بأنه تمّ توفير 1700 كتيب ومطوية و2400 خدمة تطويف، فيما استفاد 15750 شخصاً من التوعية الرقمية، و78 ألف شخص من التوعية الميدانية، كما تمّ توفير 175 عربة عادية للمحتاجين و1335 عربة كهربائية للطواف والسعي و1123 خدمة داف عربة للقاصدين.