"شؤون الحرمين" تقدّم خدمات الإرشاد المكاني باللغات لـ 43195 مستفيداً أمس

كشفت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، عن أبرز الخدمات المقدمة بالمسجد الحرام ليوم الأحد 1444/04/5هـ.
وشملت جهود الرئاسة، تقديم خدمات الإرشاد المكاني باللغات لـ43195 مستفيداً، و16 ألف سجادة بالمصليات.
وأضافت الرئاسة في إنفوجراف على حسابها بتويتر، أنه تم استهلاك 29800 لتر لتعقيم السجاد و650 لتراً للتعقيم بالبايوكير، و31600 لتر لتعقيم الأسطح، و700 لتر للتعقيم بالروبوتات، و2650 لتر معقمات الأيدي.
وأفادت بأنه تمّ توفير 1700 كتيب ومطوية و2400 خدمة تطويف، فيما استفاد 15750 شخصاً من التوعية الرقمية، و78 ألف شخص من التوعية الميدانية، كما تمّ توفير 175 عربة عادية للمحتاجين و1335 عربة كهربائية للطواف والسعي و1123 خدمة داف عربة للقاصدين.