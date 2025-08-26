خريجو "قيادة تربوية" بجامعة الطائف يطالبون ببرامج دكتوراه أسوة بالجامعات الأخرى

طالب عدد من خريجي ماجستير القيادة التربوية بكلية التربية في جامعة الطائف، باستحداث برامج دكتوراه داخل الكلية، مؤكدين أن غيابها لا يتماشى مع التطور الذي يشهده التعليم العالي في المملكة.
جاء ذلك خلال لقائهم بمعالي رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور يوسف بن عبده عسيري، حيث تم تسليمه نسخة مطبوعة من الأبحاث المنشورة لطلاب البرنامج للعام الدراسي 1446هـ، والتي جرى نشرها في عدد خاص بإحدى المجلات التربوية المحكمة والمصنفة.
وأشار الأستاذ ماجد القثامي، أحد خريجي البرنامج، إلى أن استحداث برنامج دكتوراه في القيادة التربوية بات ضرورة ملحة لتلبية احتياجات المؤسسات التعليمية من الكفاءات الوطنية المؤهلة، متسائلًا عن سبب غياب برامج الدكتوراه عن كلية التربية رغم حصول برنامج الماجستير على الاعتماد الأكاديمي الكامل في يناير 2025.
فيما أكد الأستاذ حمد السواط أن برامج الدكتوراه تُعد من الركائز الأساسية في إعداد قادة الفكر وصناع القرار، وتسهم في دعم الإنتاج البحثي، وربط الجامعات بسوق العمل، وتحقيق مستهدفات "رؤية المملكة 2030" في بناء مجتمع معرفي واقتصاد مزدهر.