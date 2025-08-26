خريجو "قيادة تربوية" بجامعة الطائف يطالبون ببرامج دكتوراه أسوة بالجامعات الأخرى

وأشار الأستاذ ماجد القثامي، أحد خريجي البرنامج، إلى أن استحداث برنامج دكتوراه في القيادة التربوية بات ضرورة ملحة لتلبية احتياجات المؤسسات التعليمية من الكفاءات الوطنية المؤهلة، متسائلًا عن سبب غياب برامج الدكتوراه عن كلية التربية رغم حصول برنامج الماجستير على الاعتماد الأكاديمي الكامل في يناير 2025.