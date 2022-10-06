"تجارة تبوك" تنفذ 3 آلاف جولة و14 ألف عملية رصد لأسعار السلع في سبتمبر

وتهدف هذه الزيارات إلى مراقبة الأسواق ورصد مستويات الأسعار، ومتابعة وفرة المنتجات وضمان تعدد مورّديها، وتوافر المنتجات البديلة، والتأكد من امتثال المنشآت التجارية بأنظمة الوزارة؛ وذلك لحماية وحفظ حقوق المستهلكين.