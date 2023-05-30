برعاية خالد الفيصل.. "معهد الإدارة" بمكة المكرمة ينظّم فعاليات الخريج والوظيفة الـ27 غداً الأربعاء

وقال مدير عام المعهد: "إن هذه الرعاية الكريمة لهذا الحفل من لدن سمو الأمير خالد الفيصل؛ هي امتدادٌ لاهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، يحفظهما الله، بتوظيف الكوادر الوطنية من أبناء هذا الوطن المبارك، مؤكدَا أن ما يلقاه قطاع التدريب في المملكة عمومًا، وفي معهد الإدارة العامة خصوصًا، يعكس اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بإعداد الكوادر السعودية وتجهيزها للنهوض بالتنمية ودفع عجلة التقدم، والمساهمة في مسيرة التنمية الشاملة بالمملكة.