برعاية خالد الفيصل.. "معهد الإدارة" بمكة المكرمة ينظّم فعاليات الخريج والوظيفة الـ27 غداً الأربعاء

نيابة عن سموّ أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين؛ يفتتح مساء غداً الأربعاء وكيلُ إمارة منطقة مكة المكرمة الدكتور مشبب بن عايض القحطاني، فعالياتِ حفل الخريج والوظيفة الـ27 لفرع معهد الإدارة العامة بالمنطقة، والذي ينظّمه الفرع بمقرّ فندق الريتزكارلتون بمحافظة جدة؛ احتفالًا بتخريج 340 خريجًا وخريجة الذين أتمّوا دراستهم وتدريبهم ببرامج المعهد الإعدادية، وحصلوا على شهادة الدبلوم في 7 برامج مختلفة تلبّي احتياجات القطاعين الحكومي والخاص؛ وهي: الأعمال البنكية، والسكرتير التنفيذي، والمحاسبة التجارية، وبرمجة الحاسب الآلي، والتسويق والمبيعات، وشبكات الحاسب الآلي، وإدارة الموارد البشرية.
وبهذه المناسبة أعرب مدير عام معهد الإدارة العامة الدكتور بندر بن أسعد السجان، عن شكره وتقديره لوكيل إمارة منطقة مكة المكرمة الدكتور مشبب القحطاني، على حضوره وتدشينه هذا الحفل.
وقال مدير عام المعهد: "إن هذه الرعاية الكريمة لهذا الحفل من لدن سمو الأمير خالد الفيصل؛ هي امتدادٌ لاهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، يحفظهما الله، بتوظيف الكوادر الوطنية من أبناء هذا الوطن المبارك، مؤكدَا أن ما يلقاه قطاع التدريب في المملكة عمومًا، وفي معهد الإدارة العامة خصوصًا، يعكس اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بإعداد الكوادر السعودية وتجهيزها للنهوض بالتنمية ودفع عجلة التقدم، والمساهمة في مسيرة التنمية الشاملة بالمملكة.
وأضاف الدكتور السجان: أنّ حفل الخريج والوظيفة هذا العام يواكب توجُّه الحكومة الرشيدة الساعي إلى تفعيل دور القطاع الخاص في سعودة الوظائف وتوطين سوق العمل، موضحًا أن الفعاليات تتضمّن معرضًا للتوظيف تشارك فيه العديد من الشركات والمؤسسات بأجنحة تستقبل فيها الخريجين والزائرين، وتُعرف بما لديها من عروض ومزايا وظيفية.
وأكد مديرُ عام معهد الإدارة العامة أن هذا الحفل الذي يقام سنويًّا يشهد تفاعلًا ملحوظًا من قبل شركات ومؤسسات القطاع الخاص، متمثّلة في تمويل ورعاية الحفل، والمشاركة في معرض التوظيف، وتقديم العروض الوظيفية لخريجي فرع المعهد بمنطقة مكة المكرمة، والتي بلغ عددها هذا العام أكثرَ من 545 عرضًا وظيفيًّا.
وفي ختام تصريحاته هنّأ الدكتورُ بندر السجان الخريجين والخريجات وأهاليهم بهذه المناسبة العزيزة، وتوجّه بالشكر لكل الشركات والمؤسسات الراعية للحفل، والمشاركة في المعرض المصاحب.