"محافظ الزلفي" يرأس اجتماعًا لمناقشة التشوه البصري بالمحافظة ويُصدر عددًا من التوصيات

أكد محافظ الزلفي مسفر بن غالب العتيبي، أهمية تضافر الجهود لمعالجة جميع مظاهر التشوه البصري بالمحافظة وتحسين المشهد الحضري.
جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعًا لمناقشة أسباب الظاهرة وطرق العلاج بقاعة الاجتماعات بالمحافظة، بمشاركة إدارة الدفاع المدني والبلدية ومكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة والشرطة ومكتب وزارة التجارة ورؤساء المراكز.
ناقش الاجتماعُ جملةً من الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال، صدر على إثرها العديد من القرارات والتوصيات اللازمة؛ من أبرزها تشكيل لجنة لدراسة الظاهرة، وسبل معالجتها، والحد منها؛ بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى، بالإضافة إلى إعداد برنامج تنفيذي لمعالجة وضع المخلفات والخردة داخل النطاق العمراني وخارجه، ونقلها للمواقع المخصصة لها.