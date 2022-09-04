"محافظ الزلفي" يرأس اجتماعًا لمناقشة التشوه البصري بالمحافظة ويُصدر عددًا من التوصيات

ناقش الاجتماعُ جملةً من الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال، صدر على إثرها العديد من القرارات والتوصيات اللازمة؛ من أبرزها تشكيل لجنة لدراسة الظاهرة، وسبل معالجتها، والحد منها؛ بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى، بالإضافة إلى إعداد برنامج تنفيذي لمعالجة وضع المخلفات والخردة داخل النطاق العمراني وخارجه، ونقلها للمواقع المخصصة لها.