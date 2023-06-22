8 طرق للتأكد من سلامة غذائك خلال الحج.. نصائح من "الغذاء والدواء"

وقالت الهيئة: لسلامة غذائك في الحج؛ يجب التأكد من تناول الوجبات من منشآت غذائية نظيفة، وعدم تناول الأطعمة التي يشتبه الحاج في تغير خواصها من طعم أو لون أو رائحة وقوام، والمحافظة على غسل اليدين بالماء والصابون بشكل دوري، والتأكد من تواريخ صلاحية الأطعمة وتجنب شراء الأطعمة المكشوفة.