8 طرق للتأكد من سلامة غذائك خلال الحج.. نصائح من "الغذاء والدواء"

ضمن برامجها التوعوية الخاصة بضيوف الرحمن لموسم حج ١٤٤٤هـ، أوضحت الهيئة العامة للغذاء والدواء طرق الحفاظ على سلامة الغذاء خلال أداء الفريضة.
وقالت الهيئة: لسلامة غذائك في الحج؛ يجب التأكد من تناول الوجبات من منشآت غذائية نظيفة، وعدم تناول الأطعمة التي يشتبه الحاج في تغير خواصها من طعم أو لون أو رائحة وقوام، والمحافظة على غسل اليدين بالماء والصابون بشكل دوري، والتأكد من تواريخ صلاحية الأطعمة وتجنب شراء الأطعمة المكشوفة.
ونصحت في إنفوجرافيك -عبر حسابها بتويتر- بضرورة تجنب اللحوم المطهية غير تامة النضج، ومنتجات الحليب غير المبسترة، وعدم ترك الطعام مكشوفًا، وشرب المياه المعبأة محكمة الغلق.