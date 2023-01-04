"حماية المستهلك" تقدّم برامجها التوعوية في ملتقى "دراية" بالرياض

تشارك جمعية حماية المستهلك في ملتقى "دراية" الذي تنظمه جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي، بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، بمشاركة أكثر من 60 جهة حكومية وأهلية، ومؤسسات من المجتمع المدني.
ويأتي "الملتقى" برعاية وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، وحضره بالإنابة عنه نائبه لقطاع التنمية الاجتماعية ماجد بن عبدالرحيم الغانمي.
وتسلّم الأمين العام الدكتور ناصر بن دهيم، درعًا تكريميًّا من عضوَي اللجنة التنفيذية ومجلس الأمناء لـ"جائزة الأميرة صيتة": الأمير سعود بن فهد، والأمير سلمان بن محمد، ونائب وزير قطاع التنمية الاجتماعية؛ لمشاركة الجمعية في الملتقى الوطني "دراية".
وجاءت مشاركة الجمعية من خلال ركن توعوي في المسار الحقوقي لتوعية المستهلك بحقوقه والتعريف عن خدمات الجمعية، بالإضافة للمساهمة في ورش العمل التوعوية على هامش فعاليات الملتقى.
يذكر أن "الجمعية" تُقدّم برامج ومبادرات نوعية توعوية للأفراد، ومبادرات أخرى نوعية للمنشآت والجهات التي تلتزم بمعايير حماية المستهلك.