"حماية المستهلك" تقدّم برامجها التوعوية في ملتقى "دراية" بالرياض

وتسلّم الأمين العام الدكتور ناصر بن دهيم، درعًا تكريميًّا من عضوَي اللجنة التنفيذية ومجلس الأمناء لـ"⁧جائزة الأميرة صيتة⁩": الأمير سعود بن فهد، والأمير سلمان بن محمد، ونائب وزير⁩ قطاع التنمية الاجتماعية؛ لمشاركة الجمعية في الملتقى الوطني "دراية".