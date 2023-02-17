وزير الخارجية يلتقي نظيره المالطي ويبحثان المستجدات الدولية

التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، وزير خارجية جمهورية مالطا إيان بورغ، على هامش أعمال مؤتمر ميونخ للأمن 2023، في جمهورية ألمانيا الاتحادية.