وزير الخارجية يلتقي نظيره المالطي ويبحثان المستجدات الدولية

التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، وزير خارجية جمهورية مالطا إيان بورغ، على هامش أعمال مؤتمر ميونخ للأمن 2023، في جمهورية ألمانيا الاتحادية.
وتضمّن اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية، وسبل تعزيزها وتطويرها في شتى المجالات، بالإضافة إلى مناقشة العديد من القضايا والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.
وتطرق الجانبان إلى أبرز الموضوعات المطروحة في مؤتمر ميونخ للأمن 2023، وأهمية تعزيز العمل المتعدد الأطراف بما يحقق الأمن والسلم الدوليين.
حضر اللقاء، مدير عام مكتب وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.