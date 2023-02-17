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وزير الخارجية يلتقي نظيره المالطي ويبحثان المستجدات الدولية

تطرقا إلى أبرز الموضوعات المطروحة في مؤتمر ميونخ للأمن 2023
وزير الخارجية يلتقي نظيره المالطي ويبحثان المستجدات الدولية
واس
واس

التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، وزير خارجية جمهورية مالطا إيان بورغ، على هامش أعمال مؤتمر ميونخ للأمن 2023، في جمهورية ألمانيا الاتحادية.

وتضمّن اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية، وسبل تعزيزها وتطويرها في شتى المجالات، بالإضافة إلى مناقشة العديد من القضايا والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.

وتطرق الجانبان إلى أبرز الموضوعات المطروحة في مؤتمر ميونخ للأمن 2023، وأهمية تعزيز العمل المتعدد الأطراف بما يحقق الأمن والسلم الدوليين.

حضر اللقاء، مدير عام مكتب وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.

وزير الخارجية
فيصل بن فرحان بن عبدالله
وزير خارجية جمهورية مالطا
إيان بورغ

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