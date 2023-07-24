"سعد بن عمر": التعاون المتبادل بين السعودية وإيران سيُعبِّد الطريق لعلاقات أقوى بين الحكومتَيْن والشعبَيْن

وأشار إلى أن تنفيذ هذا النفق على مضيق هرمز قد يستغرق ثلاث سنوات من التنفيذ بتكلفة تقارب عشرة مليارات دولار، والمقترح أن يشتمل على مسار لخطوط السكك الحديدية والناقلات البرية؛ لتسهل وصول المنتجات الإيرانية وكذلك الصناعات الخليجية إلى بعضهما. وأكد أن ذلك مدعاة لازدهار السياحة بين البلدان العربية وإيران، ورخص السلع وتوافُرها. كما أن طرح مثل هذه المشاريع التنموية العملاقة قد يساعد في حل المشاكل السياسية، مثل الجزر الإماراتية، والعلاقات المتذبذبة في المنطقة.