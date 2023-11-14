جلبوا 342 ألف حبة مخدرة من الخارج.. النيابة العامة تقضي بسجن تنظيم إجرامي ثلاثي 55 عامًا

وأسفرت إجراءات التحقيق عن قيام الوافد (قائد التنظيم) بالسفر إلى خارج المملكة عند وصول الشحنة إلى المملكة، وتكليف المتهميْن الآخرين بتلقي الشحنة، لضمان عدم الإطاحة به لحين الانتهاء من عملية تلقي وجلب الشحنة وتسليمها، والتي تمت متابعتها بشكل دقيق ومُحكَم من الجهات الأمنية؛ حتى عودة قائد التنظيم للمملكة وتم القبض عليه وعلى كل المتهمين بالجرم المشهود.