وحدات الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها في 33 موقعًا حول المملكة

تقدم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية خدماتها للرجال والنساء في 33 موقعًا حول المملكة, ضمن مبادرة " نأتي إليك" التي تنفذها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية للجهات الحكومية والخاصة، ومبادرة "موجودين" الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز والقرى البعيدة عن مكاتب الأحوال المدنية.
وبدأت الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة عسير بتقديم خدماتها اليوم للرجال والنساء في مركز بحر أبو سكينة بمحافظة محايل عسير لمدة أربعة أيام، والقاعدة الجوية بمحافظة خميس مشيط لمدة يومين، وللرجال في مركز خيم بمحافظة محايل عسير لمدة ثلاثة أيام، والمجمع التعليمي بكحلان بمحافظة بيشة لمدة يومين، وللنساء في ابتدائية صبح للبنات بمركز بلحمر لمدة يوم، ويوم الاثنين في مدرسة متوسطة وثانوية مهر بمحافظة بيشة لمدة يومين، فيما تقدم الخدمة يوم الثلاثاء للرجال في ثانوية زيد بن الخطاب بملحة الحباب بمحافظة طريب لمدة يومين، ومجمع خالد بن الوليد التعليمي بمحافظة رجال ألمع لمدة يوم، ويوم الأربعاء في ابتدائية سارية بن زنيم بمحافظة محايل عسير لمدة يومين، ومقر محافظة خميس مشيط، ويوم الخميس في مركز بني عمرو بمحافظة النماص.
وتقدم الوحدات المتنقلة بالمنطقة الشرقية خدماتها اليوم للنساء في الابتدائية الأولى للبنات بمحافظة القرية العليا، ويوم الاثنين تقدم الخدمة للرجال والنساء في مستشفى المانع بالخبر، وللنساء في المتوسطة الثانية للبنات بمحافظة القيصومة، ومقر شركة شمعة التوحد بمدينة الدمام، ويوم الثلاثاء تقدم الخدمة للرجال والنساء في مستشفى الحبيب بالخبر، ويوم الأربعاء للنساء في المتوسطة الأولى للبنات، والثانوية الثالثة للبنات بمحافظة الخفجي لمدة يوم لكل موقع.
وتقوم الوحدات المتنقلة بمنطقة حائل بتقديم خدماتها اليوم للرجال والنساء في محافظة الحائط لمدة أسبوع، ويوم الاثنين للنساء في مكتب التمكين والضمان الاجتماعي بمحافظة بقعاء، ويوم الثلاثاء للرجال في محافظة الشنان، ويوم الأربعاء في الجمعية الخيرية بمحافظة بقعاء لمدة يوم واحد لكل منها.
وفي منطقة مكة المكرمة تقدم الوحدات المتنقلة خدماتها اليوم للرجال في مركز الفيصلية بمحافظة الطائف، ومركز قيا، ويوم الاثنين في مركز أبو راكة، فيما تقدم الخدمة يوم الأربعاء للنساء في مقر الخطوط الجوية العربية السعودية بجدة، ويوم الخميس للرجال لمدة يوم لكل موقع.
وتقدم الوحدات المتنقلة بمنطقة القصيم خدماتها اليوم للنساء في محافظة ضرية لمدة ثلاثة أيام، ومتوسطة وثانوية الرواد للبنات بمحافظة البدائع، ويوم الاثنين للرجال في مدارس الطفولة المبكرة بمحافظة عيون الجواء، ويوم الثلاثاء في مدارس المرحلة الابتدائية والمرحلة المتوسطة بمحافظة عيون الجواء لمدة يوم لكل منها، وفي مركز بقيعاء الجنوبية بمحافظة الرس لمدة يومين.
وتقدم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة نجران خدماتها اليوم للرجال في محافظة حبونا لمدة أسبوع، ويوم الأربعاء للنساء لمدة يومين، فيما تقدم الخدمة اليوم في مركز التأهيل الشامل بمنطقة جازان لمدة يومين.
وتوفر الوحدات المتنقلة للمستفيدين والمستفيدات خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها وبدل تالف عنها.
وتعد الخدمات المتنقلة من أبرز وسائل تقديم الخدمة الميدانية في الأحوال المدنية، بما تقدمه من تسهيلات لعموم المستفيدين من الرجال والنساء، وتسهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد على المستفيدين.