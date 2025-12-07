وحدات الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها في 33 موقعًا حول المملكة

وبدأت الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة عسير بتقديم خدماتها اليوم للرجال والنساء في مركز بحر أبو سكينة بمحافظة محايل عسير لمدة أربعة أيام، والقاعدة الجوية بمحافظة خميس مشيط لمدة يومين، وللرجال في مركز خيم بمحافظة محايل عسير لمدة ثلاثة أيام، والمجمع التعليمي بكحلان بمحافظة بيشة لمدة يومين، وللنساء في ابتدائية صبح للبنات بمركز بلحمر لمدة يوم، ويوم الاثنين في مدرسة متوسطة وثانوية مهر بمحافظة بيشة لمدة يومين، فيما تقدم الخدمة يوم الثلاثاء للرجال في ثانوية زيد بن الخطاب بملحة الحباب بمحافظة طريب لمدة يومين، ومجمع خالد بن الوليد التعليمي بمحافظة رجال ألمع لمدة يوم، ويوم الأربعاء في ابتدائية سارية بن زنيم بمحافظة محايل عسير لمدة يومين، ومقر محافظة خميس مشيط، ويوم الخميس في مركز بني عمرو بمحافظة النماص.