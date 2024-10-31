"العبدالقادر": السعودية الخضراء وحملة التشجير أسهمتا في الحد من العواصف الغبارية

كشف الدكتور خالد العبدالقادر، الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، في حديثه لـ"سبق" عن دور مبادرة "السعودية الخضراء" وحملة التشجير الوطنية وحماية الغطاء النباتي، في تحقيق انخفاض غير مسبوق في عدد العواصف الغبارية والرملية بالمملكة، حيث سجلت المملكة تراجعًا بنسبة 90 % في يونيو 2024، وذلك لأول مرة منذ 20 عامًا.