وزير الخارجية يفتتح الاجتماع الأول للتحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين بالرياض

وأكد وزير الخارجية في الكلمة الافتتاحية أن تصاعد العنف والانتهاكات الإسرائيلية في فلسطين ولبنان، إلى جانب توسع الصراع إقليميًا، يتطلب موقفًا حازمًا من المجتمع الدولي لوضع حد لهذه الانتهاكات التي تُقوض فرص حل الدولتين وتدفع نحو مزيد من عدم الاستقرار.