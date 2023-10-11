لهاميم للتسويق تطلق هويتها الجديدة بمنتج ابتكاري ومبادرة نوعية تخطف الأنظار

أطلقت لهاميم للتسويق والإعلام مساء الأمس هويتها الجديدة بمنتجها ذو الفكرة الخلّابة ومبادرتها النوعية بهدف التوسع، الابتكار والتطور في قطاع الإعلام والاتصال. كما أوضحت العلامة التجارية في حسابات التواصل الاجتماعي أن التغيير لم يكن لمجرَّد التغير فحسب، بل أنه كان إلزامًا كقرارٍ للنمو والتأقلم مع التسويق الحديث الذي يتطوَّر يومًا بعد يوم في القطاع.