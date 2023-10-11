لهاميم للتسويق تطلق هويتها الجديدة بمنتج ابتكاري ومبادرة نوعية تخطف الأنظار

أطلقت لهاميم للتسويق والإعلام مساء الأمس هويتها الجديدة بمنتجها ذو الفكرة الخلّابة ومبادرتها النوعية بهدف التوسع، الابتكار والتطور في قطاع الإعلام والاتصال. كما أوضحت العلامة التجارية في حسابات التواصل الاجتماعي أن التغيير لم يكن لمجرَّد التغير فحسب، بل أنه كان إلزامًا كقرارٍ للنمو والتأقلم مع التسويق الحديث الذي يتطوَّر يومًا بعد يوم في القطاع.
وجاءت الهوية الجديدة لتتَّخذ سهم النمو شعارًا تحمله فوق اسمها كرمزٍ يعبر عن الأفكار الإبداعية المتجددة والإلهام الذي ينطلق عاليًا دون توقف لغاية صنع وجهةٍ جديدة للحملات التسويقية وأدوات الاتصال والإعلام الحديثة التي تتمثل فيها.
وتزيَّن الشعار باللون البنفسجي كرمزٍ للروح الشَّغوفة التي لاتنطفئ واللون البرتقالي بدلالة التَّوهج والإشراق
مع إضافة جاذبية اللون الأسود ليخلِّد الشعار مسيرة أعمالٍ كانت هي جوهرة للإبداع والجمال.
وتتباهى لهاميم اليوم بأن النمو، الاحترام، القيمة، الوضوح، الإبداع والتحكم هي قيمٌ ثابتة رسَّختها عبر استراتيجية النمو الطبيعي للنبتة كأساسٍ تتمحور حوله العلامة التجارية والتي تعني النمو بالاتجاه العلوي والسفلي في آن واحد ليتمثَّل في تحقيق الاتصال الفعَّال مع العميل وتحقيق أهدافه الظاهرة "النمو العلوي" كما ترسيخ أهدافه الباطنة "النمو السفلي".
ومن منطلق الواجب الوطني وحبِّ المبادرة الذي تحمله هوية العلامة التجارية الجديدة، أطلقت لهاميم منتجها الجديد منصة وينر آد الإعلانية، وهي منصَّة سعودية متكاملة يقودها خبراء في المجال التسويقي تعني بإطلاق الحملات التسويقية بثواني معدودة والتي برزت بتقييمات العملاء العالية ونجاحاتها لمواكبتها أحدث أدوات الإعلام والاتصال.
وعبَّر الرئيس التنفيذي لشركة لهاميم للتسويق والإعلام الأستاذ صالح العيدان عن فخره بإطلاق الهوية الجديدة التي ترمز لكل معاني التطور والإبداع وتطلعه للطريق المشرق والمبتكر الذي تخطو فيه العلامة التجارية، كما أعلن عن إطلاق مبادرة لهاميم سبيس المعنيَّة في تطوير القطاع ودعم الرؤية من خلال عقد عدة لقاءات حضورية مع نخبة من خبراء التسويق المميزين لينقلوا تجاربهم الواقعية في الحملات الضخمة والإبداع إلى الممارسين والمختصين والطلاب في التسويق
ختامًا، أبرزت لهاميم للتسويق والإعلام عبر مبادراتها المختلفة شكرها وامتنانها لرؤية وطن يساهم في بناء الأفراد والشركات في مختلف المجالات عامةً والقطاع التسويقي والإعلامي خاصة.