"الإحصاء": الاقتصاد السعودي يُحقق أعلى نمو بين دول G20 بنسبة 8.7% خلال عام 2022م

وفي إطار الربع الرابع من عام 2022م كشف التقرير أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ارتفع بنسبة 5.5% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق؛ حيث حققت الأنشطة غير النفطية ارتفاعًا بنسبة 6.2% مقارنةً بما كان عليه في نفس الفترة من العام السابق، كما أظهر التقرير نمو الناتج المحلي الحقيقي للأنشطة النفطية خلال الربع الرابع 2022م بنسبة 6.1% مقارنةً بما كان عليه في نفس الفترة من العام السابق 2021م؛ فيما حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسميًّا خلال الربع الرابع من عام 2022م، ارتفاعًا بلغت نسبته 1.3% مقارنة بما كان عليه في الربع الثالث 2022م.