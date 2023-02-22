"أمير مكة": ذكرى التأسيس مسيرة وطن استثنائي وتاريخ عظيم ومجد وإنجازات تبعث على الفخر

وقال "الفيصل" بمناسبة ذكرى التأسيس: "إنه تاريخ عظيم.. ومجد عريق وإنجازات تبعث على الفخر وتدعو للاعتزاز.. أعوام حافلة بالبطولات وسجل زاخر بالمنجزات، تلك هي مسيرة الوطن الاستثنائي وحكاية الكيان الفريد، دولة قامت على التوحيد وتأصيل العدل وتحقيق المساواة، أرست الدعائم، اصطفاها الله فجعل بين جنباتها للمسلمين قِبلة وخَصّ قيادتها وشعبها بشرف خدمة البيتين فلم يدخروا من الجهد شيئًا، ولم يكن في قاموسهم للتطلعات حد، استشعروا شرف الأمانة وأيقنوا بواجب خدمة المقدسات وقاصديها، فبذلوا لأجل ذلك الغالي والنفيس مخلصين النية للخالق وحده، مبتغين رضاه وراجين من لدنه الثواب دون أن ينتظروا من أحد جزاءً ولا شكورًا".