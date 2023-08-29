شرطة الرياض توقف شخصين لترويجهما أقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل مايتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، والرقم(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.