"الأرصاد" تنبه لهطول أمطار على مكة والحدود الشمالية وعسير

إلى ذلك، أصدرت "الأرصاد" تنبيهًا يتعلق بمنطقة عسير، يشير إلى توقع هطول أمطار رعدية على البرك والقحمة، من الساعة 12:00 مساء اليوم السبت حتى الساعة 18:00 من مساء اليوم نفسه، وتشمل التأثيرات المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية وتدنّيًا في مدى الرؤية.