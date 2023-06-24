"الصحة": أكثر من 72 ألف حاج وحاجة يتلقون الخدمات العلاجية في مكة المكرمة والمدينة المنورة

يُذكر أن "الصحة" جهَّزت خلال موسم حج هذا العام 1444هــ في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة منشآتها الصحية لتقديم الخدمات العلاجية لضيوف الرحمن. وبلغ عدد المستشفيات (32) مستشفى، يساندها (140) مركزًا صحيًّا، وزادت سعتها السريرية إلى (6132) سريرًا، فيما بلغ عدد الأسرّة المخصصة للعناية المركزة (761) سريرًا، وبلغ عدد الأسرة المخصصة لضربات الشمس (222) سريرًا، كما بلغ عدد الكوادر الصحية المؤهلة لخدمة ضيوف الرحمن نحو (32) ألف ممارس.