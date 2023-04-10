السلام كلٌ لا يتجزأ.. لماذا تحرص المملكة على مراعاة قضية الجنوب في الحل المستقبلي باليمن؟

لطالما سعت المملكة إلى إصلاح النظام الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط، وإنهاء النزاعات الناشبة فيه، التي تخل بالأمن والسلم الإقليميين، وتعوق التفاهم المشترك بين دول المنطقة، وتعرقل سبل التعاون فيما بينها، فإحلال السلام في المنطقة والعالم أحد ثوابت السياسة الخارجية للمملكة، التي لا تتوانى عن بذل كل ما وسعها كي يحل السلام محل النزاعات والأزمات، التي تدمر الخطط التنموية للشعوب.
ويندرج اتفاق السعودية مع إيران الشهر الماضي في العاصمة الصينية بكين، على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما، ضمن المساعي الحثيثة للمملكة لتحقيق السلام والاستقرار والازدهار للمنطقة، وعلى الرغم من قصر الفترة المنقضية على إبرام الاتفاق إلا أن الانعكاسات الإيجابية بدأت في الظهور على نزعات المنطقة، بتراجع الرغبة في مواصلة الصدامات والاقتتال، والميل إلى تغليب لغة الحوار والتفاوض لحل القضايا محل النزاع.
ومن الأزمات التي تأثرت إيجابًا، بالاتفاق على استئناف العلاقات بين الرياض وطهران، الأزمة اليمنية التي يتطلع أطرافها إلى الدخول في مرحلة جديدة لتفضي إلى تسوية جدية وحقيقية للأزمة، واتساقًا مع دعم المملكة للحل السياسي للأزمة اليمنية، وامتدادًا لجهودها في تشجيع أطراف الأزمة على التفاوض والحوار، وإعلانها عن مبادرة لإنهاء الأزمة في اليمن والوصول إلى حل سياسي شامل في عام 2021، تسعى المملكة حاليًا إلى تجديد هدنة وقف إطلاق النار وبحث سبل الحوار بين الأطراف للوصول إلى حل سياسي، وذلك من خلال إرسال وفد إلى صنعاء بقيادة سفير المملكة لدى اليمن محمد آل جابر.
واستمرارًا لنهجها الثابت في الوقوف على مسافة واحدة من كل أطراف الأزمة، فإن المملكة في خضم مساعيها الحالية لإحلال السلام في اليمن، تحرص على مراعاة قضية جنوب اليمن في أي حل مستقبلي، فالسلام كلٌ لا يتجزأ، ومن الضروري أن ينعم به كل أبناء اليمين، ويتمتعون بحقوق مواطنة متساوية، وتعمل المملكة على حل قضية الجنوب ضمن مفاوضات تسوية الأزمة اليمنية، وفق مخرجات المشاورات اليمنية اليمنية، التي عقدت في الرياض في 2021.