السلام كلٌ لا يتجزأ.. لماذا تحرص المملكة على مراعاة قضية الجنوب في الحل المستقبلي باليمن؟

ومن الأزمات التي تأثرت إيجابًا، بالاتفاق على استئناف العلاقات بين الرياض وطهران، الأزمة اليمنية التي يتطلع أطرافها إلى الدخول في مرحلة جديدة لتفضي إلى تسوية جدية وحقيقية للأزمة، واتساقًا مع دعم المملكة للحل السياسي للأزمة اليمنية، وامتدادًا لجهودها في تشجيع أطراف الأزمة على التفاوض والحوار، وإعلانها عن مبادرة لإنهاء الأزمة في اليمن والوصول إلى حل سياسي شامل في عام 2021، تسعى المملكة حاليًا إلى تجديد هدنة وقف إطلاق النار وبحث سبل الحوار بين الأطراف للوصول إلى حل سياسي، وذلك من خلال إرسال وفد إلى صنعاء بقيادة سفير المملكة لدى اليمن محمد آل جابر.