السعودية تشارك دول الخليج غدًا في الأسبوع الخليجي للتوعية بداء السكري

وأكمل قائلاً: ويُنصح بتغيير هذه المشروبات بالعصائر الطازجة والماء، والحرص على إعطاء الجسم كفايته من ساعات النوم، فقلة النوم لها تأثيرات سلبية على مستويات السكر في الدم، ولهذا السبب يجب النوم بشكل منتظم ولساعات كافية مع تفادي السهر، والحرص على تناول وجبة الإفطار؛ إذ إن الأشخاص الذين يتناولون وجبة إفطار متوازنة، أقل عرضة إلى زيادة الوزن، وكذلك مشاكل مقاومة الأنسولين، وتجنب تناول الطعام عند استخدام الأجهزة الإلكترونية أو مشاهدة التلفزيون، فذلك قد يؤدي إلى عدم التحكم في الكمية المستهلكة؛ ما يمهد إلى زيادة الوزن.