السعودية تشارك دول الخليج غدًا في الأسبوع الخليجي للتوعية بداء السكري

تشارك المملكة العربية السعودية دول الخليج غدًا الأربعاء في الأسبوع الخليجي للتوعية بداء السكري، وذلك بهدف توعية المجتمعات الخليجية بالمرض ومخاطر مضاعفاته وكيفية الوقاية.
وكشف استشاري الغدد الصماء والسكري بمستشفى جامعة الملك عبدالعزيز بجدة البروفيسور عبدالمعين عيد الآغا، أن مؤشرات الإصابة بداء السكري النمط الثاني ( غير المعتمد على الأنسولين) غير مبشرة بالخير سواء في دول الخليج أو السعودية، فالإحصائيات المسجلة على المستوى العالمي تبين أن دول الخليج بما فيها المملكة تعد الأعلى في السكري.
وأوضح أن دائرة الإصابات وحالات مقاومة الأنسولين ومقدمات السكري ما زالت تتوسع وتُرصد بشكل مستمر دون أي سيطرة، مسترجعًا أسباب ذلك إلى نمط الحياة غير الصحي الذي يتبعه بعض الأفراد وتُسهم في التعرض إلى داء السكري المكتسب.
وقال إن هذا النوع من السكري مرتبط بالسمنة بشكل كبير؛ فأبرز أسباب انتشار زيادة الوزن والسمنة في مجتمعنا هو النظام الغذائي غير الصحي، وغياب ممارسة الرياضة، كما أن خدمة توصيل الأكلات السريعة للمنازل قد جعلت الأمر أسوأ لأن ذلك شجع بعض أفراد المجتمع على تناول الأطعمة غير الصحية بشكل مفرط.
تابع بقوله: ومع مرور الوقت يزداد الوزن ويواجه الفرد مشاكل عديدة، إلى أن يصل إلى مرحلة تُعرف بمقاومة الأنسولين، وهي مرحلة جرس إنذار لهذا الشخص بأن يصحح نمط حياته من جانب الأكل الصحي وممارسة الرياضة، وهذه المرحلة تمثل فرصة ذهبية لتفادي الوصول إلى اكتشاف الإصابة بمرض السكري.
وأبان أن مقدمات السكري هي الحالة التي تصيب الأشخاص قبل إصابتهم بداء السكري من النوع الثاني، بحيث يكون مستوى السكر بالدم أعلى من الطبيعي، ولكن ليس عاليًا بما فيه الكفاية لتشخيص الإصابة بداء السكري، ويساعد اكتشافه وعلاجه المبكر على استعادة مستوى السكر الطبيعي، ومنع الإصابة بداء السكري من النوع الثاني.
ولفت "الآغا" إلى أن النوع الثاني من السكري يختلف عن النوع الأول المعتمد على الأنسولين والذي يحدث نتيجة إفراز الأنسولين أو عدم إفرازه نهائيًا بسبب تلف في خلايا بيتا في البنكرياس مما يجعل المريض بحاجة إلى الحصول على أنسولين من مصدر خارجي مدى الحياة، بينما السكري من النوع الثاني فهو مقاومة الجسم لتأثير الأنسولين، أو أن خلايا بيتا لا تنتج ما يكفي منه.
وللوقاية من السكري، شدد البروفيسور الآغا على ضرورة ممارسة الرياضة والتخلص من الوزن الزائد؛ إذ تعد الرياضة لمدة 150 دقيقة أسبوعيًا من العوامل المحفزة لزيادة عملية التمثيل الغذائي الصحيح، ومن أهم أساليب الوقاية من مرض السكري، الحد من تناول الوجبات السريعة؛ لكونها تحتوي على نِسَب عالية من الدهون والسعرات.
وأردف: كما أنها ترفع نسبة الكوليسترول في الدم؛ ما يؤدي إلى اضطراب في مستوى الأنسولين، ويجعل الجسم أكثر عرضة إلى الإصابة بداء الحلو، تجنب مسببات التوتر والقلق، فهذه العوامل من مسببات حدوث اختلال نسبة سكر الدم، الإكثار من تناول الأطعمة الغنية بالألياف؛ لكونها تعمل على تنظيم نسبة الجلوكوز في الدم؛ ما يمنع ارتفاع السكر في الدم، بجانب تناول الفواكه والخضراوات لاحتوائها على الألياف والفيتامينات والمعادن الضرورية للجسم، تجنب أو الحد من تناول العصائر المحلاة والمشروبات الغازية؛ إذ تحتوي على كمية كبيرة من السكر، واستهلاكها يعني ارتفاع مستويات السكر في الدم وتعزيز مقاومة الأنسولين.
وأكمل قائلاً: ويُنصح بتغيير هذه المشروبات بالعصائر الطازجة والماء، والحرص على إعطاء الجسم كفايته من ساعات النوم، فقلة النوم لها تأثيرات سلبية على مستويات السكر في الدم، ولهذا السبب يجب النوم بشكل منتظم ولساعات كافية مع تفادي السهر، والحرص على تناول وجبة الإفطار؛ إذ إن الأشخاص الذين يتناولون وجبة إفطار متوازنة، أقل عرضة إلى زيادة الوزن، وكذلك مشاكل مقاومة الأنسولين، وتجنب تناول الطعام عند استخدام الأجهزة الإلكترونية أو مشاهدة التلفزيون، فذلك قد يؤدي إلى عدم التحكم في الكمية المستهلكة؛ ما يمهد إلى زيادة الوزن.