"الزكاة" تنفّذ أكثر من 10 آلاف زيارة تفتيشية خلال أغسطس

وأفادت أن الزيارات شهدت امتثالًا عاليًا من المنشآت بالفوترة الإلكترونية، حيث بلغت نسبة الالتزام أكثر من 80% لدى معظم المحال والأسواق، فيما تم ضبط مخالفات محدودة، تمثلت في عدم تضمين رمز الاستجابة السريعة في الفاتورة الإلكترونية، وعدم إصدار فاتورة ضريبية إلكترونية، بالإضافة إلى عدم إصدار الإشعارات الإلكترونية مدينة أو دائنة.