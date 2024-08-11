بالسودان ومخيم الزعتري بالأردن.. "إغاثي الملك سلمان" يواصل جهوده الإنسانية حول العالم

يواصل مركز الملك سلمان جهوده الإنسانية والإغاثية حول العالم؛ بينها توزيع حقائب إيوائية على النازحين والأسر المحتاجة بالسودان، وخدمات طبية للاجئين السوريين بالأردن؛ لتخفيف معاناة اللاجئين والنازحين جراء الأزمة الإنسانية التي يمرون بها.
ففي ولاية القضارف بالسودان وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة 338 حقيبة إيوائية استفاد منها 1967 فردًا، و1046 حقيبة عناية شخصية، استفاد منها 6015 فردًا من الأسر الأكثر احتياجًا والنازحة في محلية المفازة بولاية القضارف، ضمن مشروع تقديم مساعدات إيوائية عاجلة إلى جمهورية السودان للعام 2024م.
وفي ولاية البحر الأحمر، وزّع المركز أمس الأول 448 حقيبة إيوائية للفئات النازحة في محلية بورتسودان بولاية البحر الأحمر في السودان، استفاد منها 2576 فردًا، فيما وزّع المركز 278 حقيبة إيوائية استفاد منها 1598 فردًا، و432 حقيبة عناية شخصية استفاد منها 2484 فردًا من الأسر الأكثر احتياجًا والنازحة في محلية مروى بالولاية الشمالية.
ويأتي ذلك في إطار سلسلة المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تنفذها المملكة عبر ذراعها الإنسانية مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة الشعب السوداني الشقيق جراء الأزمة الإنسانية التي يمر بها.
وفي السياق، قدمت عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية خدماتها الطبية لـ 2351 حالة مرضية في مخيم الزعتري للاجئين السوريين بالأردن، خلال الأسبوع الثالث من شهر يوليو 2024م.
واستقبلت عيادات الطب العام 697 مريضًا تمت معاينتهم وصرفت الأدوية لهم، وراجع عيادة الباطنية 115 مريضًا، وعيادة الأطفال 240 طفلًا، فيما استقبل قسم الطوارئ 254 مريضًا، وراجع 115 مريضًا عيادة الأسنان، كما تم استقبال 165 امرأة في العيادة النسوية، في حين راجع عيادة الأنف والأذن والحنجرة 59 مريضًا يعانون من التهابات في الجيوب الأنفية والبلعوم واللوز والأذن الوسطى، وتسجيل 43 مريضًا لعيادة العيون، و19 مريضًا لعيادة القلب.
فيما استقبلت عيادة الأشعة التشخيصية 24 مريضًا، فيما تم إجراء 662 تحليلًا مخبريًا لـ 255 مريضًا، وتنفيذ 157 صورة أشعة لـ 107 مرضى، كما تم إعطاء 91 لقاحًا في عيادة المطاعيم لـ 36 مريضًا، وصرف أدوية للأمراض المزمنة لـ 224 مريضًا، وراجع قسم التثقيف الصحي 28 مستفيدًا، وبلغ إجمالي الوصفات التي سُجلت في الصيدلية 1509 وصفات طبية.
بدوره، التقى المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، بمقر المركز في الرياض اليوم، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية كوبا الدكتور وليد بن عبدالرحمن الحمودي.
وناقش الجانبان خلال اللقاء الموضوعات ذات الاهتمام المشترك المتصلة بالشؤون الإغاثية والإنسانية.
ونوّه السفير وليد الحمودي بالجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنسانية مركز الملك سلمان للإغاثة لتخفيف معاناة المحتاجين والمتضررين حول العالم.