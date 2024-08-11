بالسودان ومخيم الزعتري بالأردن.. "إغاثي الملك سلمان" يواصل جهوده الإنسانية حول العالم

واستقبلت عيادات الطب العام 697 مريضًا تمت معاينتهم وصرفت الأدوية لهم، وراجع عيادة الباطنية 115 مريضًا، وعيادة الأطفال 240 طفلًا، فيما استقبل قسم الطوارئ 254 مريضًا، وراجع 115 مريضًا عيادة الأسنان، كما تم استقبال 165 امرأة في العيادة النسوية، في حين راجع عيادة الأنف والأذن والحنجرة 59 مريضًا يعانون من التهابات في الجيوب الأنفية والبلعوم واللوز والأذن الوسطى، وتسجيل 43 مريضًا لعيادة العيون، و19 مريضًا لعيادة القلب.