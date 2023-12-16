"الراجحي الإنسانية" تُدشِّن استراتيجيتها الثانية لتساهم في إطلاق السياسات الداعمة وابتكار الحلول التنموية الموجَّهة للشباب

عقب ذلك استعرض المدير التنفيذي للمؤسسة، الأستاذ خالد بن عثمان العثمان، أهم ملامح الاستراتيجية الثانية لمؤسسة الراجحي الإنسانية، وأوضح أن الاستراتيجية تهدف في جميع جوانبها ومراحلها إلى تنمية الشاب السعودي؛ ليصبح معتزًّا بقيمه الإسلامية وهويته الوطنية، مكتسبًا مهارات المستقبل التي تؤهله لدخول سوق العمل، واعيًا بقيم الزواج والأسرة.. مضيفًا بأن الراجحي الإنسانية وضعت استراتيجية طموحة، ستسهم في صنع واستثمار منظومة شبابية فاعلة ومزدهرة، من خلال تطوير حلول مبتكرة ومستدامة الأثر.