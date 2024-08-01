نيابةً عن خادم الحرمين وولي العهد.. نائب وزير الخارجية يشارك في حفل مراسم تنصيب الرئيس الموريتاني

نيابةً عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله -، شارك نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، اليوم، في حفل مراسم تنصيب الرئيس محمد ولد الشيخ أحمد الغزواني رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة، وذلك في العاصمة نواكشوط.