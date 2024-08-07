إطلاق أكثر من 20 ضبًّا في محمية الملك خالد الملكية

وأوضحت هيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية، أن الإطلاق جاء امتدادًا لجهود الهيئة بالتعاون مع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية لإعادة توطين الكائنات الفطرية المعرّضة للانقراض في بيئتها الطبيعية، والإسهام في استعادة التوازن البيئي وتعزيز الاستدامة البيئية، مبينةً أن هذا الإطلاق يأتي تعزيزًا لأعداد الضبان التي تعيش بشكل فطري في محمية الملك خالد الملكية لتتّخذ دورها في الطبيعة، ولتكمل دائرة التوازن البيئي، كما تؤكد القائمة الحمراء للأنواع المهددة بالانقراض الصادرة من الاتحاد الدولي لصون الطبيعة "IUCN" بأن الضب يقع تحت تصنيف "معرض للانقراض".