بدء المرحلة الـ3 لصندوق التحالف الصحي

بدأ صندوق التحالف الصحي من خلال مشاريعه المبتكرة في الفترة الحالية فعليًا في مرحلته الثالثة منذ تأسيسه بداية عام 2022، والذي يعد هو الأول من نوعه في المملكة العربية السعودية والشرق الأوسط، حيث نجح الصندوق في الاستثمار في عدة مشاريع في القطاع الطبي وسلاسل إمداده، منها شركات متخصصة في التشغيل وتقديم الخدمات الطبية المتخصصة، كما يضم مصنعًا يعد الأول من نوعه في الشرق الأوسط لصناعة الأجهزة الطبية المتطورة، التي تزرع داخل جسم الإنسان (كدعامات القلب وخيوط العمليات بأنواعها).. كما يقوم الصندوق حاليًا بدراسة الاستثمار في التطوير البحثي والخلايا الجذعية.

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