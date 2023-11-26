بدء المرحلة الـ3 لصندوق التحالف الصحي

بدأ صندوق التحالف الصحي من خلال مشاريعه المبتكرة في الفترة الحالية فعليًا في مرحلته الثالثة منذ تأسيسه بداية عام 2022، والذي يعد هو الأول من نوعه في المملكة العربية السعودية والشرق الأوسط، حيث نجح الصندوق في الاستثمار في عدة مشاريع في القطاع الطبي وسلاسل إمداده، منها شركات متخصصة في التشغيل وتقديم الخدمات الطبية المتخصصة، كما يضم مصنعًا يعد الأول من نوعه في الشرق الأوسط لصناعة الأجهزة الطبية المتطورة، التي تزرع داخل جسم الإنسان (كدعامات القلب وخيوط العمليات بأنواعها).. كما يقوم الصندوق حاليًا بدراسة الاستثمار في التطوير البحثي والخلايا الجذعية.
ومن جهته أوضح الأستاذ محمد سالم باصفّار، رئيس مجلس إدارة الصندوق، أن الصندوق بمشاريعه وطريقة تشغيله المبتكرة سيساهم في تطوير منظومة القطاع الصحي السعودي ودفع عجلة الاقتصاد في القطاع وتوطين المواهب والكوادر المحلية الطموحة وتحقيق التوصيات البيئية العالمية، وذلك تماشيًا مع برامج رؤية المملكة 2030.
كما أشار باصفار إلى أن الصندوق يهدف في مرحلته الحالية الثالثة بإنشاء مستشفيات متخصصة (كمستشفى لأمراض القلب وللأطفال والتجميل والعيون وعلاج الأورام)، إضافة إلى إنشاء مراكز متخصصة في الطب النفسي وعلاج القلق لخدمة أكثر فعالية لكافة فئات المجتمع. بالإضافة إلى الاستثمار في المشاريع المتعلقة بسلاسل إمداد القطاع الصحي، كالتوسع في توطين صناعة الأجهزة الطبية المتطورة داخل المملكة، وإنشاء شركة متخصصة في الطباعة والتغليف المتطور.
ومن جانبه أشار العضو المنتدب لإتقان كابيتال (مدير الصندوق) د. بسام هاشم السيد بأن استراتيجية الصندوق هي الاستثمار في القطاع الصحي وسلاسل إمداده والاعتماد في التشغيل على التخصصية والإدارة الفعالة ثم تحقيق عوائد مجزية للمساهمين لفترة زمنية، وأضاف د. بسام أنه سوف يتم إدراج الصندوق في بورصة الأسهم السعودية مستقبلاً، كأحد إستراتيجيات التوسعة للصندوق، وذلك عند وصول قيمة تقييم الصندوق إلى ملياري ريال.
كما نوه بأن الصندوق حاليًا يسعى جاهدًا إلى تقييم التشغيل والاستحواذ على عدة مشاريع وعقارات وفق أهدافه وخططه الإستراتيجية.