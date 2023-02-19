إصابات بالصدر والحوض والظهر.. تدخّل عاجل ينقذ حياة شاب بالرياض

وأوضح تجمع الرياض الثاني، أن أطباء مستشفى الأمير محمد بن عبدالعزيز استقبلوا حالة صحية غير مستقرة بقسم الطوارئ؛ نتيجة شدة خطورة الإصابات التي تَعرض لها الشاب، وعلى الفور أجريت له الرعاية الحرجة الأولية والفحص المبدئي بواسطة الأشعة؛ حيث تَبين وجود تضرر في القفص الصدري وصندوق القلب والتجويف البطني؛ مما تسبب في حدوث نزيف حاد ليتم نقله مباشرةً إلى غرفة العمليات لإجراء عملية استكشافية للبطن ومنطقة القلب والصدر للتحكم في النزيف في التجويف البطني، إضافة إلى عمل منظار للمريء ورأس المعدة أثناء العملية للتأكد من سلامته.