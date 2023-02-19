إصابات بالصدر والحوض والظهر.. تدخّل عاجل ينقذ حياة شاب بالرياض

تَمكن فريق طبي متخصص في علاج الإصابات والحوادث بمنطقة الرياض، من إنقاذ حياة شاب تَعرض لعدة إصابات في منطقة القفص الصدري وجهة القلب، وفي الساعد والحوض والظهر، وإجراء عملية جراحية عاجلة تكللت -ولله الحمد- بالنجاح.
وأوضح تجمع الرياض الثاني، أن أطباء مستشفى الأمير محمد بن عبدالعزيز استقبلوا حالة صحية غير مستقرة بقسم الطوارئ؛ نتيجة شدة خطورة الإصابات التي تَعرض لها الشاب، وعلى الفور أجريت له الرعاية الحرجة الأولية والفحص المبدئي بواسطة الأشعة؛ حيث تَبين وجود تضرر في القفص الصدري وصندوق القلب والتجويف البطني؛ مما تسبب في حدوث نزيف حاد ليتم نقله مباشرةً إلى غرفة العمليات لإجراء عملية استكشافية للبطن ومنطقة القلب والصدر للتحكم في النزيف في التجويف البطني، إضافة إلى عمل منظار للمريء ورأس المعدة أثناء العملية للتأكد من سلامته.
وبيّن الفريق أنه -بتوفيق الله- تم التمكن من إنقاذ حياة المصاب كون مثل هذا النوع من الإصابات يؤدي إلى الوفاة بنسبة عالية.. وبعد خروجه من العمليات تم تنويمه في العناية المركزة لمتابعة حالته الصحية وغادرها بعد استقرار الحالة.
يُذكر أن مركز الإصابات والحوادث بمستشفى الأمير محمد بن عبدالعزيز يُعد المركز المعتمد لاستقبال الحوادث والإصابات في تجمع الرياض الصحي الثاني، ويستقبل الحالات المباشرة وحالات إنقاذ الحياة من المستشفيات التابعة للتجمع؛ حيث يتميز الطاقم الجراحي والطبي والخدمات المساندة باتباع المعايير العالمية والتوصيات المتخصصة بمجال جراحة الإصابات والحوادث.