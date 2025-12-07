ماجد آل حسنة يقود اللقاء الثاني لمجموعة العلاقات العامة والإعلام الخليجية بحضور كبار مسؤولي الاتصال المؤسسي في مجلس التعاون

عقدت مجموعة العلاقات العامة والإعلام الخليجية لقاءها الثاني في الرياض، بحضور نخبة من كبار قيادات ومسؤولي الاتصال المؤسسي من مختلف دول مجلس التعاون الخليجي، في تجمع مهني هدفه تعزيز التكامل، وتبادل التجارب، والارتقاء بممارسات الاتصال المؤسسي على مستوى المنطقة.
وشهد اللقاء مناقشة مستجدات القطاع، واستعراض نماذج اتصال ناجحة، إضافة إلى فتح مسارات تعاون جديدة بين الجهات الحكومية والخاصة، بما يسهم في تطوير منظومة الإعلام والعلاقات العامة في الخليج.
وفي تصريح للرئيس التنفيذي للمجموعة الأستاذ ماجد بن أحمد آل حسنة، أكد أن هذه اللقاءات ستُعقد بشكل دوري حرصًا على رفع سقف الإنتاجية والمهنية بين خبراء ومسؤولي الاتصال المؤسسي، مشيرًا إلى أن المجموعة تهدف إلى أن تكون منصة خليجية جامعة تُعزّز المعرفة وتعمّق الروابط المهنية بين المتخصصين.
وأوضح آل حسنة أن اللقاءات المقبلة ستتضمن ورشًا وجلسات أكثر تخصصًا، إضافة إلى زيارات استطلاعية تعزز تبادل الخبرات وتسهم في تطوير مهارات الاتصال المؤسسي في بيئات العمل الحكومية والخاصة.
كما جرى خلال اللقاء تكريم عدد من الأعضاء المتميزين الذين قدّموا إسهامات بارزة خلال السنوات الأخيرة وأسهموا في تطوير ممارسات الاتصال المؤسسي في جهاتهم. وشمل التكريم أيضًا الرعاة المشاركين تقديرًا لدعمهم المعهود ومساهمتهم الفاعلة في إنجاح اللقاء، وهم:
جلامنق – ون سكند – إيديشن – كيا الجبر – وإذاعة UFM.
واختُتم اللقاء بالتأكيد على استمرار هذه المبادرات الاتصالية لتعزيز التعاون الخليجي المشترك، وصناعة تأثير إعلامي يعكس الطموح والتطور الذي يشهده القطاع في دول مجلس التعاون.