ماجد آل حسنة يقود اللقاء الثاني لمجموعة العلاقات العامة والإعلام الخليجية بحضور كبار مسؤولي الاتصال المؤسسي في مجلس التعاون

وفي تصريح للرئيس التنفيذي للمجموعة الأستاذ ماجد بن أحمد آل حسنة، أكد أن هذه اللقاءات ستُعقد بشكل دوري حرصًا على رفع سقف الإنتاجية والمهنية بين خبراء ومسؤولي الاتصال المؤسسي، مشيرًا إلى أن المجموعة تهدف إلى أن تكون منصة خليجية جامعة تُعزّز المعرفة وتعمّق الروابط المهنية بين المتخصصين.