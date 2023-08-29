"الخريف" يزور مصنعَيْ "أسلسان للإلكترونيات العسكرية" و"توساش للصناعات الجوية والفضائية" بتركيا

زار وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف مصنع أسلسان لصناعة الإلكترونيات العسكرية، ومصنع توساش للصناعات الجوية والفضائية في العاصمة التركية أنقرة؛ للاطلاع على التجربة التركية في هذا المجال، ومناقشة سُبل التعاون مع السعودية في العديد من الصناعات وفق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة.
واطلع الوزير خلال زيارته المصنعَيْن على أبرز ما توصلت له الشركات التركية في هذا المجال، والتقنيات المستخدمة في هذه الصناعات، وتجول في المصنعين، ووقف على خطوط الإنتاج، وآلية العمل في هذين المصنعَين.
وناقش الوزير مع المسؤولين في المصنعَين تعزيز التعاون مع السعودية، وتبادل الخبرات في القطاع الصناعي، مشيرًا إلى مستهدفات السعودية لتطوير القطاع الصناعي، وما تقدمه من حوافز وممكنات لجذب الاستثمارات النوعية للقطاع؛ إذ تركز الاستراتيجية الوطنية للصناعة على 12 قطاعًا، وتوفر فرصًا استثمارية، تصل قيمتها إلى ما يقارب تريليون ريال.
يُذكر أن وزير الصناعة والثروة المعدنية بدأ يوم أمس زيارة رسمية إلى الجمهورية التركية، التقى في يومها الأول عددًا من المسؤولين الحكوميين والوزراء والمستثمرين الصناعيين، في لقاء نظمه اتحاد الغرف التجارية والبورصات التركية، كما التقى عددًا من المستثمرين، وناقش مستهدفات السعودية لتطوير قطاعَي الصناعة والتعدين، وفق رؤية السعودية 2030 الهادفة إلى تنويع القاعدة الاقتصادية.