"الخريف" يزور مصنعَيْ "أسلسان للإلكترونيات العسكرية" و"توساش للصناعات الجوية والفضائية" بتركيا

يُذكر أن وزير الصناعة والثروة المعدنية بدأ يوم أمس زيارة رسمية إلى الجمهورية التركية، التقى في يومها الأول عددًا من المسؤولين الحكوميين والوزراء والمستثمرين الصناعيين، في لقاء نظمه اتحاد الغرف التجارية والبورصات التركية، كما التقى عددًا من المستثمرين، وناقش مستهدفات السعودية لتطوير قطاعَي الصناعة والتعدين، وفق رؤية السعودية 2030 الهادفة إلى تنويع القاعدة الاقتصادية.