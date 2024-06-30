"شؤون الحرمين" لضيوف الرحمن: 4 خطوات لحمايتكم من ضربات الشمس

حددت الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين والمسجد النبوي عدة إرشادات مهمة لضيوف الرحمن للوقاية من ضربات الشمس والحد من تأثير ارتفاع درجات الحرارة.
وأكدت الهيئة في منشور عبر حسابها في منصة "إكس" أهمية اتباع أربع خطوات أساسية لضمان سلامة الحجاج في مدينة رسول الله، حيث بينت أن الخطوة الأولى تتمثل في استخدام المظلات الشمسية، لتوفير الحماية من أشعة الشمس المباشرة وتقليل أخطار الإصابة بضربات الشمس.
وأضافت: الخطوة الثانية تركز على ضرورة الإكثار من شرب السوائل وتناول كميات كافية من الماء والمشروبات المرطبة بانتظام للحفاظ على ترطيب الجسم ومنع الجفاف، خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة.
وتابعت: الخطوة الثالثة عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس، وتجنب البقاء تحت أشعة الشمس لفترات طويلة، والبحث عن الظلال والمناطق المظللة، والخطوة الرابعة تتعلق بأهمية الحصول على قسط كافٍ من الراحة؛ لتجنّب الإرهاق والتعرض لضربات الشمس.