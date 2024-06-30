"شؤون الحرمين" لضيوف الرحمن: 4 خطوات لحمايتكم من ضربات الشمس

وأكدت الهيئة في منشور عبر حسابها في منصة "إكس" أهمية اتباع أربع خطوات أساسية لضمان سلامة الحجاج في مدينة رسول الله، حيث بينت أن الخطوة الأولى تتمثل في استخدام المظلات الشمسية، لتوفير الحماية من أشعة الشمس المباشرة وتقليل أخطار الإصابة بضربات الشمس.