في 4 مناطق.. ضبط 9 مخالفين لنظام البيئة لنقلهم وبيعهم وتخزينهم حطباً محلياً

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (5) مواطنين، و(3) مقيمين من الجنسية المصرية، ومقيماً من الجنسية الباكستانية، مخالفين لنظام البيئة، لنقلهم وبيعهم وتخزينهم أكثر من (391) مترًا مكعبًا من الحطب المحلّي في مناطق: مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة والرياض وعسير.